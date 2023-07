Enphase Energy, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions avancées pour les installations solaires domestiques. Le groupe propose un système composé de micro-onduleurs, de batteries intelligentes, de modules et d'une plateforme logicielle sur cloud permettant une gestion intégrée, optimisée et à distance de la production, du stockage et de la consommation d'électricité. 75,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.