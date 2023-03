Un choix éclairé : Enphase Energy

Remettons les choses dans leur contexte. Enphase Energy est une entreprise américaine spécialisée dans le système de gestion complète de l’énergie. Fondée en 2006, Enphase Energy a eu des débuts prometteurs.

Mais en 2015, l’entreprise connaît des déboires : l'industrie solaire est confrontée à une surcapacité de production, ce qui va entraîner une baisse des prix des panneaux solaires et des systèmes photovoltaïques. Pour ne rien arranger, Enphase a commencé à perdre des parts de marché au profit de nouveaux concurrents, en particulier son - futur - rival SolarEdge. Dans le même temps, Enphase n’avait toujours pas réussi à générer le moindre bénéfice. Durant plus de deux ans (2015 à 2017), l’entreprise va s’enfoncer dans les tréfonds du marché avec un cours en baisse de 95%. Au point que le NASDAQ avait dû enclencher sa procédure habituelle pour les sociétés dont le cours passe sous le niveau de 1 USD : rectifier le tir ou se faire radier du marché principal.

Fort heureusement, à l'été 2017, le PDG laisse sa place à Badri Kothandaraman. A partir de ce moment, Enphase va connaître un des revirements les plus étonnants de l’histoire des marchés financiers. Le nouveau président va réussir grâce à une restructuration des “process” à diminuer les coûts d’exploitation et à faire croître les marges du groupe. Depuis ce fameux été, Enphase Energy a vu son cours s’envoler au point d’être la valeur la plus en hausse des cinq dernières années avec une performance de +8277% ( +42 000% en prenant le point haut et le point bas).

Après vous avoir fait rêver avec ces performances, vous voulez forcément connaître en profondeur Enphase Energy. Comme dit précédemment, le groupe a été le pionnier dans les micro-onduleurs. Mais de quoi s’agit-t-il ? Il s’agit d'une pièce de haute technologie développée par l’entreprise pour produire de l’énergie solaire. Les avantages face à un simple onduleur sont multiples. Une durée de vie plus longue : plus de 25 ans contre 10 ans pour un onduleur central. Le second aspect est que chaque panneau fonctionne de manière indépendante : en cas de panne d’un panneau, les autres peuvent continuer à produire et grâce à cette indépendance même si l’un des panneaux est obstrué (par des feuilles, de l’ombre, neige ,etc…) les autres panneaux solaires peuvent continuer de produire à leur pleine capacité. Ce principe innovant permet aux produits Enphase d’afficher un rendement supérieur à celui de la concurrence, sur le papier. Principe innovant des micro-onduleurs En plus de se différencier par son principe de production d’électricité. Enphase, comme d’autres entreprises, a créé son écosystème autour de ses panneaux solaires (production, stockage et software). Au moment de l'acquisition du matériel, les clients sont incités à se doter des produits de la marque pour leur résidence. L’offre est complète et traite tous les aspects de la maison : batterie, application connectée, chargeur de voiture, système de gestion, etc…

Grâce à cette toile d’araignée, en 2022, Enphase et SolarEdge représentaient près de 90% des parts de marché des systèmes solaires résidentiels aux Etats-Unis. On le constate dans les comptes de l’entreprise qui génère 76% de son chiffre d’affaires dans son pays d’origine. Pour cette nouvelle année, Enphase ne compte pas s’arrêter en si bon chemin car le groupe prévoit de lancer la fabrication de ses micro-onduleurs aux Etats-Unis avec une production d’environ 4 millions d’unités par trimestre. Dit autrement, le groupe compte doubler sa production au cours de l’année, en vue de la demande pour la prochaine décennie. Prévision de l'évolution du marché solaire aux Etats-Unis Cet investissement conséquent aux Etats-Unis découle de l’entrée en vigueur de la loi sur la réduction de l’inflation, le 18 août 2022. En résumé, cette loi a instauré le plus grand investissement dans l’énergie propre dans l’histoire des Etats-Unis. Près de 370 milliards de dollars vont être réservés aux moyens de lutte contre le changement climatique, à travers des crédits d’impôts et des subventions, les entreprises et les ménages vont être incités à transformer leurs sources d’énergies. Enphase voit donc son marché principal exploser pour la décennie à venir. Répartition du budget de la loi pour la réduction de l’inflation de 2022 à 2031

Aspect Financier

Enphase Energy connaît une croissance explosive, sur les 5 dernières le CAGR est de 52%. Le chiffre d’affaires a dépassé les deux milliards de dollars (2,3 milliards en 2022). D’autant plus qu’à partir de 2019, le groupe a, enfin, fini son année dans le vert. A compter de cette année, les marges se sont fortement développées pour atteindre un plateau : avec une marge opérationnelle à hauteur de 19,23% et une marge nette de 17,05% pour l’année 2022. Ses marges en ont fait une valeur attractive pour le marché : Enphase est la plus grosse capitalisation au monde dans le secteur des équipements photovoltaïques.



Quelques petits points noirs viennent nuancer le tableau. Le marché semble lui accorder un futur radieux au vu de sa valorisation élevée, mais la société saura-t’elle tenir le rythme exigeant que son PER lui exige. Même si la cherté de la valeur décroît d’année en année. Il n’en reste pas moins qu’en 2022, l’entreprise se paie 95 fois ses résultats (contre 185 fois en 2020, et estimé à 42 fois en 2024). Le second point est le fait qu’un client représente à lui seul, plus de 37% des revenus de l’entreprise en 2022. On le comprend facilement que la perte de ce client aurait un impact gigantesque sur les résultats d’Enphase. Le dernier aspect est la provenance géographique des revenus, comme dit précédemment, 76% de l’activité est réalisée aux Etats-Unis.

Toutefois, il faut rendre à César ce qui est à César. Enphase, au cours des trois dernières années, tend à s’expandre à travers le monde entier. Grâce à sa trésorerie importante, l’entreprise a été en capacité d’acquérir GreenCom : il s’agit d’une entreprise d’ingénierie franco-allemande qui va adapter le logiciel Enphase au marché européen. Enphase compte également réagir à la demande croissante en Europe (due à la crise énergétique), en ouvrant une ligne de production en Roumanie avec son partenaire Flex. En 2022, les revenus hors Etats-Unis ont bondi de 100%. Enphase estime connaître la même accélération de sa croissance que lors de ses débuts aux Etats-Unis.

En conclusion, Enphase Energy est une entreprise innovante et en croissance dans l'industrie des énergies renouvelables. Elle s'adresse à un marché en pleine expansion et connaît une forte demande poussée par les politiques incitatives et les crises énergétiques. Son modèle économique solide et sa capacité à générer des marges supérieures à ses concurrents en font une entreprise attrayante pour les investisseurs à la recherche de croissance et de potentiel de rendement. Son domaine d'activité en faveur de la réduction de l'empreinte carbone en fait une entreprise qui s'inscrit dans les tendances à long terme du marché. Enphase Energy semble donc prometteuse pour les investisseurs intéressés par le secteur des énergies renouvelables.