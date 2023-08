i(x) Net Zero PLC - investisseur dans la transition énergétique - Enphys Acquisition Corp, société d'acquisition cotée à New York, dans laquelle i(x) Net Zero détient une participation indirecte de 30 %, a signé une lettre d'intention non contraignante en vue d'acheter "une société leader et bien établie dans le domaine des biocarburants avancés en Amérique latine". i(X) Net Zero note qu'il n'y a aucune certitude qu'un accord de rachat définitif sera conclu. Entre-temps, Enphys a déposé une demande auprès de la Securities & Exchange Commission des États-Unis afin de prolonger le délai dont elle dispose pour procéder à une première acquisition jusqu'au 8 juillet 2024, contre le 8 octobre de cette année. Cette demande doit également être approuvée par les actionnaires d'Enphys.

Cours actuel de l'action i(x) Net Zero : 27,00 pence, en baisse de 3,6 % vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 17%.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

