EnQuest demande au gouvernement britannique d'encourager l'investissement dans le pétrole de la mer du Nord

Amjad Bseisu, PDG du producteur de pétrole axé sur la mer du Nord, a déclaré lors d'un entretien téléphonique avec Reuters mardi que l'augmentation des forages pétroliers et gaziers en mer du Nord britannique est l'une des solutions pour faire face à la crise énergétique actuelle, soulignant la dislocation des marchés du gaz causant une inefficacité et des prix de marché très élevés.

"Il nous incombe d'offrir des opportunités pour essayer d'accroître les investissements et la production", a déclaré M. Bseisu. "Nous sommes donc très désireux de nous engager sur les investissements, les incitations à l'investissement [dans les projets pétroliers et gaziers de la mer du Nord], tout ce que le gouvernement souhaite discuter avec nous, nous sommes ouverts à cela."

Le gouvernement de Boris Johnson a imposé une taxe exceptionnelle de 25 % aux producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord afin de collecter des fonds pour aider les personnes qui luttent contre la flambée des factures d'énergie. La première ministre Truss, qui a pris ses fonctions mardi, s'oppose à de nouvelles taxes exceptionnelles et s'est engagée à s'attaquer aux problèmes d'approvisionnement à long terme dans le cadre des efforts visant à résoudre la crise énergétique déclenchée par la flambée des prix de l'énergie.

EnQuest a annoncé mardi une hausse de 82 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires semestriel et de ses autres revenus d'exploitation, pour atteindre 943,5 millions de dollars.

La société prévoit que les dépenses d'investissement en espèces atteindront 165 millions de dollars cette année pour forer de nouveaux puits et atténuer les taux de déclin naturel de ses actifs.

La perspective de stimuler le forage en mer du Nord pour lutter contre la crise énergétique actuelle a suscité des critiques de la part des groupes de campagne environnementale, qui considèrent l'investissement dans les énergies renouvelables comme un moyen moins coûteux et plus rapide de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de maîtriser les factures énergétiques.

"Déclencher une frénésie de forage en mer du Nord n'est pas un plan pour aider les payeurs de factures, mais un cadeau aux géants des combustibles fossiles qui gagnent déjà des milliards grâce à cette crise", a déclaré Doug Parr, scientifique en chef de Greenpeace UK.

"Le pompage du nouveau pétrole et du nouveau gaz pourrait prendre un quart de siècle, sera finalement vendu aux prix mondiaux et n'aura aucun impact réel sur les factures d'énergie ; pourtant, il alimente toujours la crise climatique", a déclaré Parr.

EnQuest est en train de réaffecter l'entreprise et l'infrastructure existante, et d'investir dans les énergies renouvelables, a déclaré Bseisu.

Elle a des plans pour transformer et réaffecter le terminal pétrolier et gazier de Sullom Voe dans les îles Shetland en Écosse, mais cela prendra du temps.

Les opportunités de capture et de stockage du carbone pourraient commencer dès l'année prochaine, mais les opportunités d'électrification du terminal prendront plus de temps, bien qu'elles puissent être livrées dans la décennie actuelle, a déclaré à Reuters Salman Malik, le nouveau directeur financier d'EnQuest.

En attendant, les opportunités d'hydrogène propre du site sont un "jeu de longue haleine jusque dans les années 2030", a déclaré Malik.