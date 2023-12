(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce vendredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

EnQuest PLC, en hausse de 8,0% à 15,37 pence, fourchette de 12 mois 11,87p-24,05p. Les actions du producteur de pétrole et de gaz bondissent. Elle déclare avoir conclu un accord avec la filiale de Viaro Energy, RockRose UKCS 10 Ltd, pour vendre une participation de 15 % dans le champ de Bressay et dans le navire flottant de production, de stockage et de déchargement EnQuest Producer, tous deux situés dans la mer du Nord britannique. EnQuest recevra 46 millions de livres sterling pour la vente, dont un paiement initial de 34,8 millions de livres sterling et un paiement supplémentaire de 11,3 millions de livres sterling.

Capital Ltd, en hausse de 2,0% à 85,71, fourchette de 12 mois 74,00p-118,00p. La société de services miniers ajoute aux gains de jeudi. Jeudi, Capital a annoncé l'attribution du plus important contrat de l'histoire d'une filiale détenue majoritairement. MSALabs, un fournisseur de services de laboratoire géochimique, a remporté un contrat d'une valeur de 140 millions USD sur cinq ans, avec un revenu annuel de 30 millions USD une fois qu'il sera pleinement opérationnel. Le contrat porte sur des services de laboratoire complets avec Nevada Gold Mines aux États-Unis. "Ce contrat à long terme renforce la présence de MSALabs dans les Amériques, à la fois sur le plan opérationnel, étant donné la gamme complète de services de préparation, de PhotonAssay, de pyroanalyse et de chimie multiélémentaire dans une opération majeure, et sur le plan géographique, en élargissant son empreinte dans les Amériques à partir de ses multiples laboratoires au Canada et en Amérique du Sud", a déclaré Capital.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Superdry PLC, baisse de 1,2% à 32,85p, fourchette de 12 mois 28,1p-168,00p. Les actions du détaillant de vêtements chutent, suite à une mise à jour décevante de Nike Inc, qui a également entraîné la baisse des actions d'autres détaillants de vêtements londoniens. Les actions de Nike ont chuté de 12 % dans les échanges après bourse à New York. Nike prévient qu'elle s'attend à un chiffre d'affaires "plus faible" pour le second semestre, mais souligne qu'elle reste concentrée sur une exécution "forte" de la marge brute et sur une gestion disciplinée des coûts. En ce qui concerne les coûts, l'entreprise de vêtements de sport déclare qu'elle "identifie des opportunités pour réaliser jusqu'à 2 milliards de dollars d'économies cumulées au cours des trois prochaines années. Les domaines d'économies potentielles comprennent la simplification de notre assortiment de produits, l'augmentation de l'automatisation et de l'utilisation de la technologie, la rationalisation de notre organisation et l'exploitation de notre taille pour accroître l'efficacité".

