EnQuest PLC est une société indépendante de production et de développement basée au Royaume-Uni. Les activités de la société se concentrent sur les actifs matures et sous-développés au Royaume-Uni et en Malaisie, qui offrent des opportunités de croissance organique. Les segments de la société comprennent la mer du Nord et la Malaisie. Les activités de la mer du Nord comprennent les opérations en amont, le démantèlement et les infrastructures et nouvelles énergies. Les activités de la Malaisie comprennent les opérations en amont. Ses activités de production comprennent les actifs Magnus, Kraken, Golden Eagle, Greater Kittiwake Area, Scolty/Crathes et Alba. Ses activités en Malaisie comprennent le contrat de partage de la production de l'extension PM8, qui comprend les champs PM8 et Seligi, et le contrat de partage de la production du bloc PM409. Ses opérations de déclassement concernent les champs Thistle/Deveron, Heather/Broom, Alma/Galia et The Dons. Le bloc PM409 mesure environ 1 700 kilomètres carrés et est situé au large de la Malaisie péninsulaire, à des profondeurs d'eau de 70 à 100 mètres.