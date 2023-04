Le directeur indépendant d'EnQuest quittera son poste en juin

EnQuest PLC - société d'énergie basée à Londres avec des actifs au Royaume-Uni et en Malaisie - annonce que le directeur indépendant Howard Paver quittera le conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale annuelle du 5 juin. Les directeurs non exécutifs Carl Hughes et John Winterman se retireront également à la même date.

Cours actuel de l'action : 18,66 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 47 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

