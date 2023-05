TT Electronics : des résultats encourageants, un chiffre d'affaires en hausse

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

EnQuest PLC - Société d'énergie basée à Londres avec des actifs au Royaume-Uni et en Malaisie - Signe un accord, au nom des parties au contrat de partage de production PM8 avec Petronas pour soutenir la demande de gaz de la Malaisie péninsulaire en fournissant du gaz supplémentaire à partir du champ Seligi à travers les installations existantes du PM8E PSC jusqu'à la fin de 2025. L'accord devrait augmenter la production de gaz d'EnQuest d'environ 25 millions de pieds cubes standard par jour, initialement à partir de gaz associé. Il explique que l'augmentation de la production de gaz s'aligne sur la stratégie d'EnQuest qui consiste à gérer de manière responsable les actifs énergétiques existants, à renforcer l'exposition au gaz et aux actifs internationaux, et qu'elle contribuera à réduire l'intensité carbone d'EnQuest.

----------

Windward Ltd - Société d'intelligence prédictive maritime basée à Tel Aviv, en Israël - Rapporte que la demande pour la plateforme d'intelligence prédictive alimentée par l'IA de Windward s'est poursuivie jusqu'en 2023, offrant une croissance du chiffre d'affaires qui devrait réduire le temps utile pour atteindre la rentabilité. La société compte désormais plus de 150 clients, contre 132 au début de l'année.

----------

Reabold Resources PLC - Société pétrolière et gazière basée à Londres avec des projets au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Roumanie.

Accepte d'acheter une participation de 3,1 % dans LNEnergy Ltd pour 250 000 GBP en espèces. L'opération comprend des options d'acquisition d'actions supplémentaires dans LNEnergy, ce qui permettrait à Reabold de détenir une participation de 25 % dans la société pour un montant de 3,8 millions de livres sterling en espèces et en actions. L'actif principal de LNEnergy est une option sur une participation de 90 % dans le champ gazier de Colle Santo, sur le littoral italien, dans la région des Abruzzes.

----------

Glenveagh Properties PLC - Constructeur de maisons basé à Dublin - Le président John Mulcahy achète 210 000 actions à 0,94 EUR chacune pour une valeur d'environ 199 000 EUR.

----------

TT Electronics PLC - Fournisseur d'électronique basé à Surrey, Angleterre - Fournit une mise à jour sur les activités des quatre premiers mois de 2023. Les rapports indiquent que la dynamique de l'année dernière s'est poursuivie et que le commerce de l'année à ce jour a été encourageant, reflétant la croissance structurelle des marchés finaux de TT et la force des relations avec les clients. Il souligne que le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente à taux de change constant. Il ajoute que les performances de Power and Connectivity se sont nettement améliorées par rapport au premier semestre 2022 et que les divisions Sensors and Specialist Components et GMS continuent d'afficher de bonnes performances. De plus, le carnet de commandes reste proche des niveaux records et les revenus attendus pour l'année en cours sont maintenant presque entièrement couverts par les commandes. Il maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

----------

Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC - Société d'investissement basée à Londres, spécialisée dans les actifs de production d'électricité - La valeur nette d'inventaire au 31 mars est de 107,7 pence par action, en baisse par rapport à 109,4 pence au 31 décembre. Explique qu'ORIT bénéficie d'une proportion élevée de revenus contractuels fixes, et qu'au 31 mars, environ 78% des revenus prévus pour la période de 24 mois allant jusqu'au 31 mars 2025 sont fixes et ne sont donc pas exposés aux fluctuations des prix de l'électricité à court terme.

----------

Bradda Head Lithium Ltd - Société d'exploration de lithium basée sur l'île de Man et axée sur les États-Unis - annonce des résultats d'échantillonnage du sol confirmant une tendance minéralisée de neuf kilomètres ainsi que d'autres intercepts significatifs de minéraux à haute teneur en lithium dans des trous de forage sur de multiples cibles. La société note que ces résultats proviennent de la troisième et dernière série de résultats d'analyse du premier programme de forage au diamant dans le district de pegmatite de San Domingo, d'une superficie de 23 kilomètres carrés, en Arizona.

----------

Cobra Resources PLC - Société d'exploration spécialisée dans l'or, les terres rares et les gisements de métaux précieux, centrée sur le projet Wudinna en Australie-Méridionale - Annonce de nouveaux résultats aurifères provenant d'un récent programme de forage à circulation inverse de 20 trous et 2 466 mètres, ainsi que l'achèvement d'un programme régional de forage Aircore de 95 trous à double objectif. La société souligne le potentiel d'expansion des ressources de White Tank, qui s'élèvent à 13 000 onces d'or, comme en témoigne le sondage CBRC0070, qui a recoupé 12 mètres à 2,35 grammes d'or par tonne sur 54 mètres, dont 2 mètres à 8,5 grammes d'or par tonne. En outre, la minéralisation aurifère du prospect Clarke s'étend sur plus de 700 mètres. Le programme de forage Aircore a confirmé les conditions Redox à l'intérieur d'un système de paléo-drainage qui est considéré comme très prometteur pour la minéralisation en éléments de terres rares adsorbés par les ions.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.