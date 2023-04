Bénéfice net en fort repli pour ENR Russia en 2022

Genève (awp) - ENR Russia a souffert l'an dernier de l'impact des sanctions imposées à la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. La société d'investissements genevoise, contrôlée par le prestataire zougois de services financiers Valartis, a vu son bénéfice net chuter à 180'000 francs suisses, contre 3,34 millions un an auparavant.

En raison des sanctions, l'environnement opérationnel en Russie a été affecté par les restrictions à l'importation et à l'exportation, les nouvelles normes internationales, les contrôles de capitaux ainsi qu'un environnement de croissance plus faible, écrit mardi ENR Russia. La société a en outre souffert de l'interdiction de négocier ou de rapatrier le produit des ventes, ses actions et obligations cotées en Bourse étant bloquées.

Dans ce contexte, l'entreprise a notamment optimisé les canaux disponibles et renégocié avec ses fournisseurs de services, tout en adoptant un train de mesures visant à réduire ses coûts. ENR Russia note toutefois que les activités opérationnelles axées sur le marché intérieur russe ont continué de fonctionner à des niveaux comparables à ceux de 2021.

A la faveur du remplacement de plantes importées par une production locales, le site de production de fleurs de Kaluga, à environ 150 Km au sud-ouest de Moscou, a pu accroître ses ventes. Le centre d'affaires Petrovsky Fort à Saint-Pétersbourg a enregistré de bons résultats fort notamment de l'implantation d'un nouveau supermarché, alors que le parking Turgenevskaya, à Moscou, a présenté des revenus stables.

ENR Russia précise continuer à surveiller les développements géopolitiques et l'environnement économique afin d'évaluer l'évolution de la situation et les actions à entreprendre.

vj/al