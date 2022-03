ENR Russia Invest reste active en Russie

Genève (awp) - ENR Russia Invest entend poursuivre ses activités en Russie malgré les sanctions. Actuellement, la société de participations gère trois affaires opérationnelles dans ce pays, a-t-elle indiqué jeudi soir.

Les affaires en question sont la production de fleurs près de Moscou, le centre commercial Petrovsky Fort à Saint-Pétersbourg et le parking urgenevskaya à Moscou. Les activités restent comparables à ce qu'elles étaient avant l'éclatement de la guerre et, actuellement, aucune mesure importante n'est nécessaire pour maintenir l'exploitation.

Les plus gros défis qui peuvent se poser, selon ENR, ce sont d'éventuelles modifications dans les cours de change ou des mesures de contrôle des capitaux à cause des sanctions. ENR examine actuellement des mesures pour pouvoir s'adapter aussi rapidement que possible au changement de l'environnement.

cg/rp