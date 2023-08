Ensign Energy Services Inc. est une société canadienne qui se consacre aux activités de forage et d'entretien des puits. La société propose des solutions grâce à son expertise et à une gamme complète de services terrestres pour le pétrole, le gaz et l'énergie géothermique. Elle fournit une gamme de services, qui comprend le forage à forfait, le forage directionnel, le forage à pression sous-équilibrée et gérée, la location d'équipement, l'entretien des puits et les services de production. Elle exerce ses activités au Canada et aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Australie. La société propose l'ADR 1500S, qui est un appareil de forage agile permettant de forer de longues sections latérales dans des puits horizontaux et d'effectuer des déplacements rapides d'une plateforme à l'autre. Son ASR 150 est un appareil de service entièrement automatisé qui élimine toute manipulation manuelle des tubes depuis le rack à tubes jusqu'à l'établissement d'un raccordement, réduisant ainsi le nombre de personnes sur le plancher de la plate-forme.