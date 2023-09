EnSilica PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des circuits intégrés à signaux mixtes spécifiques à l'application (ASIC) aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de systèmes. La société propose également un portefeuille de propriété intellectuelle couvrant la cryptographie, les radars et les systèmes de communication. Les plateformes ASIC de la société comprennent eSi-MediSense et eSi-Ka-Band-Transceiver. Elle fournit un ensemble de services de conception de circuits intégrés à flux complet destinés à aider les sociétés de semi-conducteurs et de systèmes à réaliser des projets de circuits intégrés, de circuits intégrés de base, d'ASIC ou de FPGA. Ces services vont d'une solution complète qui fournit une conception prête pour la production, au développement de sous-systèmes ou de blocs IP, en passant par le renforcement par les ingénieurs de la société des équipes de conception existantes des clients avec des outils spécialisés de conception, d'application ou d'EDA. Ses services de conception comprennent la conception au niveau du système, la conception et la vérification, la mise en œuvre physique et la conception pour le test (DFT), la conception FPGA, la conception de circuits imprimés, la conception et la mise en page analogiques, et les logiciels embarqués.