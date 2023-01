Le bénéfice de SEB grimpe grâce à de solides revenus d'intérêts, et augmente le dividende

L'inflation galopante, due en partie à la crise de l'énergie découlant de la guerre en Ukraine, a poussé les banques centrales à augmenter les taux, stimulant ainsi les revenus d'intérêts des banques, alors que la pression financière sur les ménages et les entreprises ne s'est pas encore traduite par des pertes de prêts douloureuses.

Le bénéfice net de la première banque d'affaires de Suède a atteint 7,43 milliards de couronnes suédoises (728,8 millions de dollars), contre 6,20 milliards un an plus tôt, dépassant ainsi la prévision moyenne de 7,15 milliards établie par un sondage Refinitiv auprès des analystes.

"Au cours du quatrième trimestre, l'environnement macroéconomique sans précédent a continué à avoir un impact sur le sentiment des clients, l'activité et nos résultats", a déclaré le directeur général Johan Torgeby.

"Néanmoins, les réserves d'épargne constituées pendant la pandémie ont contribué à une demande et une consommation étonnamment résilientes, tandis que les marchés du travail sont restés solides."

SEB, qui est la première des grandes banques suédoises à présenter ses résultats pour le dernier trimestre de 2022, a annoncé des revenus d'intérêts, qui comprennent les revenus des prêts hypothécaires, de 9,72 milliards de couronnes, en hausse par rapport aux 6,72 milliards de couronnes de l'année précédente et supérieurs aux attentes des analystes qui tablaient sur 9,49 milliards de couronnes.

Entre-temps, les revenus des frais et commissions de la banque sont tombés à 5,42 milliards de couronnes, contre 5,89 milliards de couronnes un an plus tôt, dépassant de peu la prévision moyenne de 5,34 milliards de couronnes, tandis que les pertes de crédit nettes prévues ont augmenté à 506 millions de couronnes, contre 299 millions de couronnes un an plus tôt.

SEB a proposé d'augmenter son dividende annuel de 6,00 couronnes à 6,75 couronnes par action, ce qui est supérieur à l'estimation des analystes de 6,23 couronnes.

La flambée de l'inflation a également accru la pression sur les coûts pour SEB, qui a fixé un objectif de coûts de 26,5 milliards de couronnes à 27 milliards de couronnes pour 2023, sur la base des taux de change de l'année dernière, par rapport à des dépenses de 25 milliards de couronnes en 2022.

(1 $ = 10,1946 couronnes suédoises)