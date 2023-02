Le manque de dividendes de Handelsbanken et la hausse des coûts affectent les actions.

Dans un contexte de revenus annuels et trimestriels records sur ses principaux marchés, Handelsbanken a proposé un dividende ordinaire de 5,50 couronnes par action pour 2022, contre 5,00 un an plus tôt, ainsi qu'un dividende spécial de 2,50 couronnes par action.

Cela reste en deçà des estimations de Refinitiv pour un versement total de 8,56 couronnes par action et les analystes de Citi ont déclaré que les marchés étaient susceptibles de remettre en question un dividende supplémentaire "modeste" à la lumière du revenu de la vente de l'activité danoise de la banque et des tampons de capital amples.

Les hausses de taux de la banque centrale visant à refroidir l'inflation rougeoyante ont fait sortir les banques du territoire des taux zéro de manière spectaculaire au cours de l'année dernière, augmentant fortement les revenus d'intérêts, mais mettant également la pression sur les ménages et les entreprises qu'elles servent.

La rivale de Swedbank, SEB et Nordea a déclaré que le bénéfice net du quatrième trimestre a atteint 5,92 milliards de couronnes (560 millions de dollars), contre 5,24 milliards un an plus tôt, conformément aux prévisions moyennes des analystes.

La banque, dont les dépenses ont augmenté de 13% en glissement annuel au cours du trimestre, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la hausse des investissements dans des domaines tels que l'informatique et les services numériques se poursuive jusqu'en 2023.

"Les coûts sont sous contrôle", a déclaré la PDG Carina Akerstrom lors d'une conférence de presse. "Nous allouons nos ressources là où nous voyons qu'elles préservent la banque pour l'avenir, en totale conformité avec le plan."

Handelsbanken, dont les principaux marchés sont la Suède, la Norvège et la Grande-Bretagne, a déclaré que ses revenus d'intérêts, qui comprennent les revenus des prêts hypothécaires, ont augmenté à 10,63 milliards de couronnes, contre 7,74 milliards un an plus tôt, soit plus que les 10,16 milliards attendus par les analystes.

Cependant, cette performance a été éclipsée par Swedbank la semaine dernière, et les analystes de JP Morgan ont déclaré dans une note que la baisse des revenus de commissions a enlevé une partie de l'éclat des résultats.

Le revenu des commissions est tombé à 2,72 milliards de couronnes, contre 3,16 milliards un an plus tôt, en dessous des 2,79 milliards prévus par les analystes. Les pertes de crédit se sont élargies à 54 millions de couronnes, contre 9 millions, soit nettement moins que les 330 millions attendus par les analystes.

(1 $ = 10,5621 couronnes suédoises)