Swedbank voit la croissance des revenus dépasser les coûts et vise à augmenter le rendement des fonds propres.

La banque suédoise a également déclaré qu'elle s'attendait à avoir généré environ 300 points de base de capital en plus de son tampon de gestion cible de 200 points de base d'ici 2025, tout en exposant sa stratégie pour les années à venir.

Le rival des banques comprenant Handelsbanken, SEB et Nordea a déclaré dans un communiqué qu'il maintiendrait sa politique de dividende d'un ratio de distribution de 50 % et que tout capital excédentaire serait distribué aux actionnaires.

"Une banque durable est une banque rentable. Notre objectif est donc d'atteindre un rendement des capitaux propres de 15 %", a déclaré le directeur général Jens Henriksson.

La banque, qui organise mardi une journée des marchés des capitaux pour les investisseurs et les analystes, a enregistré un rendement des fonds propres de 12,4 % au cours des neuf premiers mois de cette année.

Avec une inflation qui atteint ses plus hauts niveaux depuis des décennies, en partie à cause de la guerre en Ukraine, les banques centrales ont augmenté les taux à plusieurs reprises cette année, augmentant fortement les revenus d'intérêts pour les banques suédoises, mais pressant également les ménages et les entreprises et frappant les marchés des actifs.