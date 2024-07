Enstar Group Limited est un groupe mondial de (ré)assurance qui offre des solutions de libération de capital par le biais de son réseau de sociétés aux Bermudes, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Australie. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Run-off, Assumed Life, Investments et Legacy Underwriting. Le secteur Run-off comprend les activités d'assurance dommages et autres activités de (ré)assurance acquises. Le segment Assumed Life comprend les activités vie et catastrophe qu'elle a prises en charge via l'acquisition d'une participation majoritaire dans Enhanzed Reinsurance, Ltd. (Enhanzed Re). Le secteur des investissements comprend ses activités d'investissement et la performance de son portefeuille d'investissements, à l'exclusion des actifs investis attribuables à son secteur de souscription. Les services offerts au secteur de la réassurance vont de la gestion complète et incitative de la liquidation à des solutions spécifiques pour les clients, telles que l'inspection et la validation des sinistres, le recouvrement des actifs de réassurance, la gestion des syndicats et le conseil en informatique.