Ensysce Biosciences, Inc, anciennement Leisure Acquisition Corp, est une société de biotechnologie au stade clinique. La société est engagée dans le développement de plateformes d'administration de médicaments à petites et grandes molécules ciblant les marchés de la douleur et du cancer. La société se concentre principalement sur son programme de petites molécules développant une technologie antidouleur résistante aux abus et aux surdoses, avec un programme en phase clinique, le candidat opioïde résistant aux abus et activé par la trypsine (TAAP), PF614. En outre, la société développe une technologie de protection contre le surdosage, le MPAR (multi-pill abuse resistant). La société a également développé une plateforme d'administration de grandes biomolécules en utilisant des nanotubes de carbone à paroi simple (SWCNT) pour produire des produits d'immunologie et de thérapie génique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale