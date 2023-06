888 "se félicite" du soutien du groupe d'investisseurs FS Gaming

(Alliance News) - Les actions de 888 Holdings PLC ont bondi mercredi après avoir reçu le soutien d'un véhicule qui comprend plusieurs anciens membres du conseil d'administration d'Entain PLC.

FS Gaming Investments LLC a acquis une participation de 6,6 % dans la société de jeu 888, selon une déclaration réglementaire publiée mardi.

Un porte-parole de 888 a déclaré à Alliance News mercredi : "Nous nous félicitons de l'investissement de FS Gaming qui, selon nous, reflète l'important potentiel de création de valeur de notre entreprise. Le conseil d'administration reste très confiant dans sa stratégie à long terme visant à maximiser la valeur pour les actionnaires. Nous sommes impatients d'informer et de dialoguer avec tous nos actionnaires alors que nous continuons à respecter nos priorités stratégiques et opérationnelles claires".

FS Investments est soutenu par Kenny Alexander, Lee Feldman et Shay Segev. M. Alexander était auparavant directeur général de GVC Holdings PLC, le propriétaire de Ladbrokes et Coral, aujourd'hui connu sous le nom d'Entain PLC. Alexander a été remplacé par Segev, qui a quitté son poste de PDG en janvier 2021 pour diriger la plateforme de streaming sportif DAZN.

M. Feldman était auparavant président de GVC, qu'il a quitté en février 2020.

Les actions de 888 étaient en hausse de 20 % à 95,71 pence chacune à Londres mercredi matin. L'action a toutefois perdu 53 % au cours des 12 derniers mois.

L'action de 888 a été mise sous pression ces derniers mois, en raison des craintes concernant son endettement depuis l'acquisition des activités non américaines de William Hill en juillet de l'année dernière pour une valeur d'entreprise de 1,95 milliard de livres sterling.

Plus récemment, la société a annoncé en janvier le départ soudain de son directeur général. Le départ d'Itai Pazner est intervenu deux semaines seulement après que la société a annoncé que Yariv Dafna quitterait son poste de directeur financier. Cependant, 888 a déclaré en janvier que son directeur financier resterait en poste un peu plus longtemps, jusqu'à la fin de l'année 2023.

Toujours en janvier, 888 a annoncé qu'elle avait suspendu ses activités VIP dans la région du Moyen-Orient en attendant les "résultats d'une enquête de conformité interne".

Après un premier examen, 888 a déclaré que certaines de ses unités dans la région du Moyen-Orient n'avaient pas respecté les mesures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent. La société 888 a déclaré qu'elle pensait actuellement que les problèmes étaient "isolés dans cette région uniquement".

En mars, il a été annoncé que trois entreprises de jeux d'argent appartenant à William Hill, propriété de 888, allaient payer un total de 19,2 millions de livres sterling pour des manquements "généralisés et alarmants" en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Il s'agit du règlement le plus important de l'histoire de la UK Gambling Commission. WHG (International) Ltd, qui gère williamhill.com, paiera 12,5 millions de livres sterling ; Mr Green Ltd, qui gère mrgreen.com, paiera 3,7 millions de livres sterling ; et William Hill Organisation Ltd, qui gère 1 344 établissements de jeu en Grande-Bretagne, paiera 3 millions de livres sterling.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

