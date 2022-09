Analyse - Des machines à sous aux smartphones : la pandémie envoie le problème du jeu en ligne en Australie

Il est donc passé à une application pour smartphone qui lui permet de suivre les paris sur son sport préféré, le baseball, où qu'il soit.

"Le jeu en lui-même ne s'arrête pas", a déclaré Wareham, 31 ans, qui a un jeune enfant et qui a remboursé aux deux tiers une dette de jeu de 30 000 A$ (19 968 $) qui l'a mis en faillite il y a huit ans.

"Les centaines de dollars que je dépensais l'après-midi dans les pubs, je les consacre maintenant aux applications de paris sportifs."

Déjà la plus grande nation de jeux d'argent au monde en termes de pertes par personne, l'Australie a vu un changement dans le comportement des parieurs depuis la fermeture des lieux publics, forcée par la pandémie.

Les pertes des joueurs sur les machines de poker ont diminué pour la première fois pendant la pandémie, mais à un rythme bien plus lent que l'augmentation sans précédent de l'argent perdu sur les apps, ont montré les données. Cela signifie que davantage de joueurs sont exposés à une industrie qui est plus difficile à réglementer que les jeux d'argent traditionnels.

L'industrie australienne des jeux d'argent a été sous les feux de la rampe ces dernières années, avec des enquêtes publiques réprimant ses plus grands opérateurs de casino en raison de lacunes dans les protections contre le blanchiment d'argent. Les jeux d'argent en ligne ont également fait l'objet d'enquêtes, mais avec leur prévalence croissante, le gouvernement a répondu aux défenseurs des consommateurs en promettant d'examiner la question plus en profondeur.

Les fournisseurs d'applications sont pour la plupart étrangers, comme Flutter Entertainment PLC, cotée à Londres, propriétaire de l'application de paris la plus populaire en Australie, Sportsbet, et Entain PLC, propriétaire de l'application Ladbrokes, classée au troisième rang. Contrairement aux salles, ils bénéficient de méthodes de marketing telles que les promotions par SMS qui échappent aux restrictions publicitaires sur les jeux d'argent.

Les pertes des joueurs sur les machines de poker s'élevaient à 11,4 milliards de dollars australiens en 2021, soit une baisse de 1,1 milliard de dollars australiens ou 17 % par rapport à 2019, l'année précédant le début des fermetures, selon les données de l'école de santé publique et de médecine préventive de l'université Monash.

Mais les pertes des parieurs dans les paris sportifs en ligne ont gonflé de 3,2 milliards de dollars australiens, soit 80 %, pour atteindre 7,1 milliards de dollars australiens au cours de la même période, selon les chiffres fournis par le cabinet de conseil H2 Gambling Capital, qui exclut les crédits souvent récompensés dans les promotions.

En comparaison, la perte totale des parieurs dans les paris sportifs en ligne au niveau mondial a augmenté de 58%. L'Australie a dépassé la Grande-Bretagne, qui compte près de trois fois sa population, pour se classer au troisième rang en termes de pertes en ligne, derrière les États-Unis et le Japon, a indiqué H2.

"Les opérateurs en ligne se sont disputés les affaires de clients qui auraient parié dans des établissements terrestres", a déclaré Ed Birkin, consultant principal de H2.

"La sévérité du lockdown a également été un moteur pour que l'Australie se situe vers l'extrémité supérieure de la croissance des paris en ligne", a-t-il ajouté, faisant référence aux restrictions de mouvement jusqu'en octobre 2021.

Près d'un an après la fin du verrouillage, les numéros de compte de Sportsbet ont à peine changé, ont montré les documents déposés par Flutter, dont les clients réguliers comprennent 6 % de la population adulte de l'Australie - un million de personnes.

Flutter n'a pas répondu aux e-mails demandant des commentaires.

Un porte-parole d'Entain a déclaré que la société avait "plus d'outils de sécurité pour les joueurs que tout autre opérateur sur le marché, y compris l'utilisation d'algorithmes qui nous aident à détecter les comportements problématiques et à intervenir."

UN PROBLÈME DE CLASSE MONDIALE

Après des décennies de déréglementation des jeux d'argent, les gouvernements hésitent à faire marche arrière, compte tenu des recettes fiscales et du lobbying de l'industrie, même si le public s'inquiète d'une habitude qui prive les électeurs de 25 milliards de dollars australiens par an - soit 1 000 dollars australiens par personne, plus du double des États-Unis.

Le nouveau gouvernement fédéral de centre-gauche a déclaré ce mois-ci qu'il organiserait une enquête parlementaire sur les jeux d'argent en ligne, bien que certaines recommandations d'une enquête de 2015 ne soient pas encore entrées en vigueur.

Après cette précédente enquête, les gouvernements des États et le gouvernement fédéral ont convenu de créer un registre d'"auto-exclusion" d'ici mai 2020, grâce auquel les joueurs peuvent s'interdire les applications de paris enregistrées.

Deux ans plus tard, le registre est "bien avancé" mais n'est pas opérationnel, a déclaré dans un courriel l'Australian Communications and Media Authority, qui supervise le registre.

POKIES VS GUNS

Alors que les lockdowns ont criminalisé de nombreuses formes de socialisation, les jeux d'argent sont devenus plus attrayants pour les jeunes hommes "socialement isolés ou qui s'ennuient", a déclaré Rebecca Jenkinson, directrice exécutive de l'Australian Gambling Research Centre.

"Du bout des doigts, ils ont accès aux jeux d'argent en ligne 24 heures sur 24. Ils jouent parce que c'est tellement disponible et fortement promu."

Pourtant, les machines de poker - connues sous le nom de pokies - sont si bien implantées que les experts ne s'attendent pas à ce que les paris en ligne deviennent la principale habitude de jeu du pays de sitôt, les établissements abritant quelque 200 000 machines reprenant leurs activités comme si de rien n'était.

"L'Australie a des pokies comme l'Amérique a des armes à feu", a déclaré Wesley Mission, une organisation à but non lucratif qui soutient les joueurs à problèmes, dans un document d'orientation.

"C'est notre honte nationale et beaucoup d'entre nous sont inconscients du mal qu'elle cause aux personnes que nous connaissons et aimons."

Wareham, le technicien du café, a déclaré qu'il n'utilise plus les machines de poker et que ses responsabilités familiales l'aident à contrôler ses paris en ligne. Au moins, il ne dépense plus tout son chèque de paie d'un seul coup, mais il craint que d'autres ne s'en sortent moins bien.

"À tous ceux qui ont 25 ans et qui pensent qu'il y a des millions de dollars à avoir, il n'y en a pas", a-t-il déclaré. "Il y a des millions de dollars à perdre".

(1 $ = 1,5024 dollar australien)