Entain : Du vert en Europe, soulagement sur Evergrande

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse mercredi, soulagées par l'annonce d'Evergrande concernant le paiement du coupon d'une obligation, qui éloigne quelque peu les craintes d'un défaut de paiement imminent du géant chinois de la promotion immobilière.

La tendance en Europe est aussi soutenue par la progression des secteurs des ressources de base (+2,09%) et du pétrole et gaz (+1,73%) dans le sillage de la hausse des cours des métaux et du brut.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,69% à 6.597,71 points vers 08h00 GMT. À Francfort, le Dax progresse de 0,2% et à Londres, le FTSE prend 0,86%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro s'adjuge 0,43%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,58% et le Stoxx 600 est en hausse de 0,4%.

La principale filiale de China Evergrande Group a annoncé mercredi avoir négocié avec ses créanciers un accord pour régler les paiements d'intérêts sur une obligation onshore, ce qui a apporté un soulagement certain aux investisseurs inquiets d'une possible faillite qui pourrait mettre à mal l'ensemble du système financier chinois.

Les marchés d'actions devraient ainsi aborder dans un climat positif les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendues dans la soirée.

Les investisseurs veulent notamment connaître les conclusions des discussions sur le "tapering", la réduction graduelle des achats d'obligations sur les marchés de l'institution, et sur le caractère temporaire de l'inflation.

Aux valeurs, le britannique Entain s'envole de 7% après avoir reçu une proposition de rachat de 22,4 milliards de dollars (19,1 milliards d'euros) de l'américain DraftKings.

