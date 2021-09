Après avoir déjà pris 18,48 % hier, Entain (ex-GVC Holdings) s’adjuge encore près de 6 % ce mercredi à 2 392 pence l’action sur la place de Londres. Le groupe britannique de paris sportifs et de jeux d’argent a reçu une offre d’achat de la part du groupe américain DraftKings de 2 800 pence par action ( 630 pence en cash et le reste en actions DraftKings). Cette offre représente une prime de 46,2% par rapport au cours de clôture de lundi et valorise la société britannique 22,4 milliards de dollars.



Entain ajoute qu'il avait déjà reçu une première offre de DraftKings à 2 500 pence par action, mais n'avait pas donné suite.



Avec cette opération, DraftKings souhaite renforcer son exposition au marché des paris en ligne aux Etats-Unis, un marché en forte croissance. Entain y détient une coentreprise avec MGM Resorts, BetMGM.



Rappelons qu'en janvier dernier, Entain avait d'ailleurs décliné une offre d'achat de la part de MGM, qui le valorisait plus de 8 milliards de livres sterling. L'approche de DraftKings pourrait conduire MGM à retenter sa chance et faire flamber les enchères.



Pour le moment, la direction d'Entain ne s'est pas encore prononcé sur l'offre de DraftKings et invitent les actionnaires à ne prendre aucune mesure pour le moment. " Une nouvelle annonce sera faite le moment venu ", indique le groupe, qui précise que DraftKings a jusqu'au 19 octobre prochain pour faire une offre ferme.