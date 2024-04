Entain plc figure parmi les principaux opérateurs européens de paris sportifs et de jeux d'argent (casino, poker et bingo) en ligne et via des bureaux de paris. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (47,3%), Italie (11%), Europe (22,5%) Australie (10,8%) et autres (8,4%).

Secteur Casinos et jeux