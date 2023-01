Entain accélère ses plans pour sortir des marchés non réglementés

(Alliance News) - Entain PLC a déclaré mercredi qu'il avait accéléré ses plans pour sortir d'un certain nombre de marchés non réglementés où il ne voit plus de voie vers une réglementation nationale.

En novembre 2020, la société de jeux et de paris sportifs basée à Londres a changé de nom pour devenir GVC Holdings PLC, dans le cadre de sa stratégie de "durabilité, croissance et innovation."

Dans le cadre de cette stratégie, le propriétaire de Ladbrokes a déclaré que la protection des clients et la croissance sur de nouveaux marchés réglementés seraient au cœur de sa stratégie. Entain a également indiqué que d'ici la fin 2023, 100 % de ses revenus proviendraient de marchés réglementés au niveau national.

Mercredi, Entain a déclaré qu'elle allait accélérer ce processus en se retirant des quelques marchés restants où "il n'y a pas de voie claire vers la libéralisation du marché via la réglementation nationale."

La société est maintenant autorisée dans plus de 30 pays. Elle a noté qu'elle ne restera que dans un petit nombre de marchés où elle s'attend à ce que des changements dans la réglementation lui permettent d'obtenir des licences nationales en temps voulu.

"À l'exception de ces marchés, 100 % des revenus du groupe proviendront désormais des marchés réglementés au niveau national où il détient une licence", a déclaré Entain.

Elle a ajouté que l'impact de ces fermetures sur le revenu net des jeux et le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est "relativement faible" et n'aura aucun effet sur les prévisions actuelles.

Le président Barry Gibson a déclaré : "Nous avons déclaré dès le départ que nous nous retirerions de tout marché qui n'était pas capable de se réguler à un rythme suffisant ou selon les bonnes normes, et nous avons agi de manière décisive pour le faire. Nous sommes fiers d'être à la tête de notre industrie en tant que seul opérateur mondial à adopter cette approche consistant à n'opérer que sur les marchés où il existe une licence nationale."

Les actions d'Entain étaient en hausse de 0,1% à 1 448,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.