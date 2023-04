Entain achète la société 365scores, spécialisée dans les résultats sportifs et leur contenu

(Alliance News) - Entain PLC a déclaré mercredi avoir acquis 365scores, une entreprise de médias sportifs, pour 150 millions de dollars et des paiements conditionnels allant jusqu'à 10 millions de dollars.

Le propriétaire de Ladbrokes et Coral a déclaré que 365scores est une entreprise leader dans le domaine des scores et des médias sportifs, fournissant "des scores et des informations sportives, du contenu éditorial et social, ainsi que des jeux gratuits axés sur le sport".

Entain a ajouté que 365scores a une audience de plus de 15 millions d'utilisateurs actifs et qu'elle est classée parmi les cinq meilleures applications de scores au monde.

"La combinaison de la profonde expertise de 365scores dans le contenu médiatique sportif axé sur les données aux côtés de l'échelle mondiale d'Entain et de ses capacités de plateforme leader sur le marché fournira aux clients une offre plus large de contenu et d'expériences interactives. L'acquisition ouvre de nouvelles opportunités de croissance et soutient nos ambitions stratégiques globales", a ajouté Entain.

Les actions étaient en hausse de 0,9 % à 1 266,00 pence chacune mercredi matin à Londres.

