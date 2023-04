Entain annonce une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires trimestriel

(Alliance News) - Entain PLC a fait état mardi d'une "forte dynamique" dans l'ensemble de l'entreprise, avec une croissance à deux chiffres des revenus au début de l'année.

Le propriétaire de Ladbrokes et Coral, basé sur l'île de Man, a déclaré que le revenu net des jeux du groupe pour le premier trimestre 2023 était en hausse de 15%. En incluant BetMGM, détenu à 50 % par Entain, le revenu net des jeux pour la période a augmenté de 22 %.

Cela comprend une augmentation de 16 % du revenu net des jeux en ligne ainsi qu'une forte performance dans le secteur de la vente au détail, avec un revenu net des jeux en hausse de 14 % pour les trois premiers mois de l'année.

La coentreprise BetMGM d'Entain, que la société possède aux côtés de MGM Resorts International, a poursuivi sa croissance avec un revenu net des jeux pour les trois premiers mois de l'année en hausse de 94 %, à 470 millions de dollars.

Entain a déclaré que BetMGM est en ligne avec les prévisions de 1,8 milliard de dollars à 2,0 milliards de dollars pour 2023.

La société a ajouté qu'elle continuait à se concentrer sur la croissance stratégique en poursuivant la diversification et l'expansion de ses produits.

Le mois dernier, Entain a signé un partenariat de 25 ans avec TAB New Zealand, un opérateur de courses et de paris sportifs.

La directrice générale, Jette Nygaard-Anderson, a déclaré : "2023 démarre fort, avec une dynamique sous-jacente continue dans toutes nos opérations à travers le monde. Nous obtenons des résultats à la fois financiers et stratégiques, avec un nombre record de clients actifs qui profitent de nos produits, et nous saisissons les opportunités de croissance pour poursuivre notre diversification et notre expansion sur les marchés réglementés. Aux États-Unis, BetMGM continue de croître conformément aux attentes et a connu un trimestre fructueux qui comprenait le Super Bowl et la March Madness".

Les actions d'Entain étaient en hausse de 2,3 % à 1 335,50 pence chacune à Londres mardi matin.

