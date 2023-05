Entain décroche l'approbation de son partenariat avec TAB New Zealand

(Alliance News) - Entain PLC a déclaré mardi que son partenariat stratégique avec TAB New Zealand avait reçu l'approbation du ministre néo-zélandais des courses.

Entain est une société de paris sportifs et de jeux d'argent qui possède des marques telles que bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker et Sportingbet.

TAB New Zealand est un organisme statutaire qui fournit des services de paris aux Néo-Zélandais et reverse des fonds aux organisations sportives et de courses de Nouvelle-Zélande.

Le partenariat stratégique d'une durée de 25 ans prévoit qu'Entain reprendra la gestion de TAB NZ. Il prévoit un paiement par Entain et un accord de partage des bénéfices bruts.

Entain a accepté de verser jusqu'à 260 millions de dollars néo-zélandais, soit environ 132 millions de livres sterling. Le partage continu des bénéfices bruts, plus ces paiements, devrait se traduire par un financement minimum garanti à TAB NZ de plus de 1,0 milliard de dollars néo-zélandais au cours des cinq premières années de l'accord.

Sous réserve des conditions d'achèvement, le partenariat stratégique devrait débuter le 1er juin.

"Nous sommes ravis et honorés d'avoir reçu l'approbation ministérielle pour finaliser l'accord de partenariat stratégique entre TAB NZ et Entain Australia", a déclaré le directeur général Dean Shannon.

Il a ajouté : "Nous pensons que cet accord de partenariat stratégique de 25 ans changera la donne pour les paris sportifs en Nouvelle-Zélande et nous sommes heureux qu'il contribue à fournir des avantages financiers significatifs aux trois codes de courses néo-zélandais et à la vaste gamme d'organisations sportives nationales".

Les actions d'Entain étaient en hausse de 0,4 % à 1 492,50 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

