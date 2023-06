Entain et EMMA acquièrent l'opérateur de paris polonais STS

(Alliance News) - Entain PLC a déclaré mardi qu'Entain Holdings (CEE) Ltd avait accepté, avec son partenaire de coentreprise EMMA Capital, d'acquérir 100 % de STS Holding SA.

Entain est une société de paris sportifs et de jeux d'argent qui possède des marques telles que bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker et Sportingbet. Entain CEE est la filiale d'Entain pour l'Europe centrale et orientale.

L'entreprise a déclaré qu'elle proposera une offre publique d'achat pour acquérir la société pour un montant total de 750 millions de livres sterling. L'offre publique d'achat doit permettre de lever 600 millions de livres sterling.

STS est le premier opérateur de paris sportifs en Pologne.

Entain a déclaré qu'elle financera 75 % de son acquisition, tandis qu'EMMA financera les 25 % restants, au prorata des participations actuelles des deux sociétés dans STS.

La société a déclaré que l'acquisition devrait ajouter des "synergies intéressantes" à ses activités en Europe centrale et orientale, notant que STS est le leader du marché en Pologne.

Jette Nygaard-Anderson, PDG d'Entain, a déclaré : "STS est une entreprise exceptionnelle avec une grande marque, une proposition omnicanale convaincante, ainsi qu'un PDG et une équipe de direction remarquables. Cette transaction s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Entain en Europe centrale et orientale et dans notre stratégie plus large de fusions-acquisitions, qui consiste à acquérir des entreprises de grande qualité occupant des positions de premier plan sur des marchés attrayants, en croissance et réglementés".

Les actions d'Entain ont clôturé en hausse de 1,8 % à 1 321,50 pence chacune à Londres mardi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.