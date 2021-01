Entain plc : repousse une offre à plus de 11 Mds$ de MGM Resorts

Entain (Ladbrokes, Bwin...) précise que MGM Resorts, dans sa proposition la plus récente, offre 0,6 de ses actions pour chaque Entain apportée. Sur la base des cours de clôture au 31 décembre 2020, cela représente une valeur de 1 383 GBp par action Entain (8,09 Mds£ environ, soit 11,05 Mds$) et une prime de 22 % sur le dernier cours coté. Les actionnaires d'Entain détiendraient environ 41,5 % de la nouvelle entité. MGM propose aussi une alternative partielle limitée en numéraire. Toutefois, le management estime que l'offre de MGM "sous-évalue considérablement la société et ses perspectives" et a demandé des précisions sur la justification stratégique d'un regroupement.

La balle est donc dans le camp de MGM. Selon la formule consacrée, "il n'y a aucune certitude qu'une offre sera faite, ni quant aux conditions auxquelles une telle offre pourrait être faite". Compte tenu de la réglementation britannique sur les OPA, MGM a jusqu'au 1er février 2021 à 17h00 pour annoncer une offre ferme, sans quoi cela ne sera plus possible avant l'écoulement du délai légal.