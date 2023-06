Entain, propriétaire de Ladbrokes, compte sur l'accord avec TAB NZ et l'achat de 365scores pour stimuler ses activités

(Alliance News) - Entain PLC a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que ses activités soient améliorées grâce à son partenariat stratégique avec l'organisme statutaire TAB New Zealand et à l'acquisition de la société de scores et de médias sportifs 365scores.

Entain est une société de paris sportifs et de jeux d'argent qui possède des marques telles que bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker et Sportingbet.

La société a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que les deux transactions apportent une augmentation de 15 à 20 millions de livres sterling au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour 2024, et que cette augmentation atteigne 50 millions de livres sterling en 2025. L'Ebitda sous-jacent total d'Entain pour 2022 était de 993 millions de livres sterling.

En mai, Entain a déclaré avoir signé un accord avec TAB New Zealand, un organisme statutaire qui fournit des services de paris aux Néo-Zélandais et reverse des revenus aux organisations sportives et de courses de Nouvelle-Zélande.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique de 25 ans, Entain a repris la direction de TAB NZ au début du mois de juin. Ce partenariat prévoyait un paiement par Entain et un accord de partage des bénéfices bruts. Entain a accepté de payer jusqu'à 260 millions de dollars néo-zélandais, soit environ 132 millions de livres sterling au temps utile.

Par ailleurs, en avril, Entain a déclaré avoir acheté la société 365scores, spécialisée dans les scores et les médias sportifs, pour 150 millions de dollars et des paiements conditionnels pouvant atteindre 10 millions de dollars. La société rachetée fournit des scores et des informations sportives, du contenu éditorial et social, ainsi que des jeux gratuits axés sur le sport.

Les actions d'Entain étaient en hausse de 1,4 % à 1 296,50 pence chacune jeudi matin à Londres.

