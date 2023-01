Entain, propriétaire de Ladbrokes, finalise l'acquisition de BetCity

Entain PLC - société de jeux et de paris sportifs basée à Londres - Termine l'acquisition de l'opérateur néerlandais de paris sportifs BetEnt, qui exerce ses activités sous le nom de BetCity. Entain paie 300 millions d'euros, avec un autre paiement conditionnel à venir au début de 2024, basé sur 10 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de l'exercice 2023 de BetCity, à l'exclusion des montants déjà versés, et un paiement final de 50 millions d'euros lorsque " la réalisation des synergies et la migration réussie vers la plateforme Entain " se produiront. Entain s'attend à ce que le paiement total soit de 450 millions d'euros, notant que la contrepartie maximale est plafonnée à 850 millions d'euros. Entain prévoit des synergies de coûts de 28 millions d'euros d'ici la fin de 2026.

Entain a annoncé l'acquisition en juin 2022.

Cours actuel de l'action : 1 469,00 pence, en hausse de 0,3 % le jeudi

Variation sur 12 mois : baisse de 15 %.

