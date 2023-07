Entain PLC - opérateur de paris sportifs et de jeux d'argent basé à Londres via les marques bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker et Sportingbet - La filiale Entain Holdings (CEE) Ltd a reçu l'approbation antitrust de l'Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs pour son acquisition de l'opérateur de paris sportifs STS Holding SA, basé à Katowice, en Pologne. Entain déclare que la condition antitrust de l'offre publique d'achat a donc été satisfaite. La condition restante est de recevoir des acceptations représentant au moins 50 % des actions de STS. La période d'acceptation commencera vendredi et se terminera à la mi-août ; la transaction devrait être conclue peu après.

Cours actuel de l'action : 1 242,46 pence, en hausse de 1,2 % mercredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 15

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

