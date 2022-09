L'organisme de surveillance financière australien va enquêter sur l'unité d'Entain en raison de problèmes de blanchiment d'argent.

L'enquête d'application de la loi sur Entain Group Pty fait suite à une vaste campagne de surveillance qui a examiné les entités du secteur des bookmakers d'entreprise, a déclaré le Centre australien de déclaration et d'analyse des transactions (AUSTRAC). "Les entités déclarantes ont la responsabilité de s'assurer qu'elles identifient, évaluent et gèrent les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, qu'elles développent des processus adéquats et qu'elles consacrent les ressources nécessaires pour se conformer à leurs obligations en matière de LBC/FTF", a déclaré Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC.

Entain, qui est le propriétaire des grandes marques australiennes de paris sportifs Ladbrokes et Sportingbet et détient environ un sixième du marché des paris en ligne du pays, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de travail.