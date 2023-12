(Alliance News) - Entain PLC a déclaré mercredi que son directeur général avait démissionné avec effet immédiat, et qu'un directeur non exécutif avait été nommé pour le remplacer par intérim.

La société de paris sportifs et de jeux d'argent, qui possède des marques telles que bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker et Sportingbet, a déclaré que Jette Nygaard-Andersen serait remplacée par Stella David, qui restera en poste jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit trouvé.

Entain a déclaré que la décision de Nygaard-Andersen de partir intervient après que la société a conclu un accord de poursuite différée avec le service des poursuites de la Couronne britannique concernant des délits de corruption dans son ancienne société turque.

HM Revenue & Customs a lancé une enquête sur Entain en 2019. Entain a fait face à des allégations relatives à des infractions de corruption dans son ancienne unité turque, vendue par une équipe de direction en 2017.

Nygaard-Andersen est PDG d'Entain depuis le début de l'année 2021, après avoir rejoint le conseil d'administration de ce qui était alors GVC Holdings à la fin de l'année 2019.

Entain aurait eu des procédures inadéquates en place pour prévenir de telles activités, bien qu'elle affirme avoir depuis "entrepris un examen complet de ses politiques et procédures anti-corruption et a pris des mesures décisives pour renforcer de manière significative son programme de conformité plus large et les contrôles connexes."

Entain a accepté de payer une amende et de restituer ses bénéfices pour un montant total de 585 millions de livres sterling. En outre, la société fera un don caritatif de 20 millions de livres sterling et versera 10 millions de livres sterling pour couvrir les frais du HMRC et du CPS, le tout en quatre versements annuels à partir des fonds qu'elle avait mis de côté pour couvrir les pénalités attendues à la suite de l'affaire.

"Sous la direction de Jette, Entain a opéré un changement stratégique fondamental vers des marchés réglementés ou régulateurs, a remanié sa gouvernance, a transformé ses opérations et a considérablement amélioré son offre à la clientèle", a déclaré Barry Gibson, président du conseil d'administration.

"Elle a fait preuve d'un leadership exceptionnel au cours d'une période extrêmement difficile. Il n'est pas exagéré de dire que l'enquête du HMRC a fait peser un certain nombre de menaces sur notre groupe.

"En la personne de Stella David, nous avons la chance d'avoir une dirigeante très commerciale qui a une longue expérience de la réussite dans de nombreux secteurs. Je suis convaincu qu'elle nous aidera rapidement à nous mettre sur la voie de la réalisation de nos objectifs stratégiques pendant que nous menons une recherche rigoureuse pour trouver un PDG permanent".

Les actions d'Entain étaient en hausse de 4,0 % à 838,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.