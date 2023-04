Le bénéfice du groupe RS dépasse le consensus ; Entain fait du shopping

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en légère hausse ce mercredi, malgré un transfert plus faible de l'Asie et de New York, avant une série d'indices PMI des services européens.

Les PMI de S&P Global pour la zone euro, le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont attendus à 0900 BST, 0930 BST et 1445 BST. L'indice ISM des services pour les États-Unis est annoncé à 1500 BST. Il y a également un rapport ADP sur l'emploi aux États-Unis à 1315 BST, un précurseur des emplois non agricoles de vendredi.

La croissance du secteur des services au Japon s'est accélérée le mois dernier, tandis que l'Australie est tombée en contraction.

"Compte tenu de la faiblesse de l'ISM manufacturier américain cette semaine, tous les regards seront tournés vers l'ISM des services d'aujourd'hui, et plus particulièrement vers les prix payés et les composantes de l'emploi, qui ont fortement ralenti dans l'enquête manufacturière", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, RS Group a déclaré qu'il s'attendait à ce que ses bénéfices soient supérieurs au consensus du marché. Entain, propriétaire de Ladbrokes, a acquis une société de médias sportifs pour un montant pouvant atteindre 160 millions de dollars, tandis que Fulham Shore, propriétaire de Franco Manca, a accepté d'être racheté.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,2 % à 7 646,12

Hang Seng : fermé pour la journée du balayage des tombes.

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,7% à 27 813,26

S&P/ASX 200 : clôture en légère hausse à 7 237,20

DJIA : clôture en baisse de 198,77 points, soit 0,6%, à 33 402,38

S&P 500 : clôture en baisse de 23,91 points, soit 0,6%, à 4 100,60

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 63,12 points, soit 0,5%, à 12 126,33

EUR : en baisse à 1,0953 USD (1,0957 USD)

GBP : baisse à 1,2486 USD (1,2501 USD)

USD : baisse à JPY131,51 (JPY131,83)

Or : en hausse à 2 025,12 USD l'once (2 016,62 USD)

(Brent : en hausse à 85,44 USD le baril (84,52 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi sont encore à venir :

10:00 CEST PMI des services de l'UE

11:00 CEST Balance des paiements de l'UE

08:45 CEST Indice de la production industrielle en France

09:50 CEST Indice PMI des services en France

09:55 CEST PMI des services en Allemagne

10:00 CEST Allemagne prévisions économiques Ifo

11:00 IST Irlande chômage

09:15 CEST Espagne : indice PMI des services

09:30 BST Réserves officielles du Royaume-Uni

09:30 BST PMI des services au Royaume-Uni

10:15 BST Royaume-Uni Silvana Tenreyro, membre du Comité de politique monétaire de la BoE, prend la parole

07:00 EDT US MBA mortgage applications survey

08:15 EDT Rapport national sur l'emploi ADP (États-Unis)

09:45 EDT US S&P Global services PMI

10:00 EDT US ISM services PMI

Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se réunissent mercredi pour une deuxième journée de discussions, en présence de la Finlande, nouveau membre de l'organisation. Le pays nordique est devenu le 31e membre à rejoindre l'OTAN après avoir déposé sa candidature à la suite de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Les alliés de l'OTAN accueillent des représentants de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Japon et de la Corée du Sud au siège de l'Alliance à Bruxelles pour discuter de la Chine. À la suite de la visite du président chinois Xi Jinping à Moscou, les alliés doivent discuter de "l'alignement croissant de la Chine sur la Russie", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avant la réunion. Outre les craintes que la Chine envisage de fournir des armes à la Russie et la position agressive de Pékin à l'égard de Taïwan, les alliés de l'OTAN discuteront de l'impact de la guerre en Ukraine sur la région indo-pacifique.

L'organisme de surveillance britannique Ofcom propose de renvoyer le marché du cloud à la Competition & Markets Authority pour une enquête antitrust. L'Ofcom s'est dit "particulièrement préoccupé par les pratiques" d'Amazon et de Microsoft, les leaders du marché du "cloud". "Alors que les forces concurrentielles du marché apportent des avantages aux clients - en particulier lorsque les fournisseurs sont en concurrence pour attirer de nouveaux clients - sous la forme de produits innovants et de remises, d'autres caractéristiques du marché sont préoccupantes", a déclaré l'Ofcom. L'autorité de régulation s'est attaquée aux frais de sortie, c'est-à-dire aux coûts que les clients paient pour transférer leurs données hors d'un nuage. L'Ofcom a également relevé des "restrictions techniques à l'interopérabilité", c'est-à-dire que les fournisseurs de services en nuage rendent difficile le fonctionnement efficace de leurs services avec ceux d'autres fournisseurs.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Citigroup relève Direct Line à "acheter" (vendre) - objectif de prix 188 (136) pence

Credit Suisse réduit l'objectif de cours de Shell à 3.000 (3.500) pence - 'outperform' (surperformer)

Credit Suisse réduit l'objectif de cours d'Anglo American à 2 950 (3 250) pence - "neutre".

ENTREPRISES - FTSE 100

Entain, propriétaire de Ladbrokes et Coral, a déclaré avoir acheté 365scores, une entreprise de médias sportifs, pour 150 millions de dollars et des paiements conditionnels allant jusqu'à 10 millions de dollars. "365scores est l'une des principales sociétés de médias sportifs et de scores au monde, fournissant des scores et des informations sportives, du contenu éditorial et social, ainsi que des jeux gratuits axés sur le sport", a déclaré Entain. Elle ajoute que 365scores compte plus de 15 millions d'utilisateurs actifs.

RS Group a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année soit légèrement supérieur aux attentes du consensus et à ce que le chiffre d'affaires soit conforme aux estimations. Le distributeur de produits industriels et électroniques a déclaré que le consensus pour l'exercice clos le 31 mars 2023 est un revenu de 2,99 milliards de livres sterling, un bénéfice d'exploitation ajusté de 382,0 millions de livres sterling et un bénéfice avant impôts de 373,0 millions de livres sterling. La société a déclaré que cela reflète les avantages de la marge brute et un contrôle rigoureux des coûts. "Nous entrons dans la période 2023/24 bien positionnés pour faire face à un environnement de marché plus difficile. Nous continuons d'investir dans notre offre afin de gagner de nouvelles parts de marché tout en gérant notre base de coûts de manière appropriée, car nous visons une croissance créatrice de valeur et sommes confiants dans la stratégie et les perspectives d'avenir du groupe", a déclaré RS.

ENTREPRISES - FTSE 250

Hilton Food Group a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 1er janvier a augmenté de 17 % pour atteindre 3,85 milliards de livres sterling, contre 3,30 milliards de livres sterling l'année précédente. Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 38 %, passant de 47,4 millions de livres sterling à 29,6 millions de livres sterling. L'entreprise d'emballage alimentaire a proposé un dividende final de 22,6 pence, ce qui porte le dividende total pour 2022 à 29,7 pence, soit le même niveau que pour l'exercice précédent. Hilton Food a également nommé Steve Murrells au poste de directeur général. M. Murrells prendra ses fonctions à partir du 3 juillet, succédant à Philip Heffer, qui a décidé de se retirer de la direction de l'entreprise après avoir passé près de 30 ans chez Hilton Foods, dont les cinq dernières années en tant que PDG. Heffer restera dans l'entreprise en tant que conseiller du conseil d'administration de Hilton Foods.

Qinetiq a déclaré avoir renouvelé son accord de capacité stratégique maritime avec l'agence britannique de livraison de sous-marins pour une nouvelle période de dix ans, en remplacement de l'accord précédent d'une durée de 15 ans. Le contrat de 259 millions de livres sterling comprend également une option pour une extension supplémentaire de cinq ans. Nic Anderson, directeur général de UK Defence, a déclaré : "Le renouvellement du MSCA permettra de maintenir des compétences clés sur nos sites et de revigorer nos relations avec l'éducation et le monde universitaire, en soutenant les programmes STEM afin d'attirer la prochaine génération d'architectes navals, d'ingénieurs et d'autres fonctions vitales.

AUTRES ENTREPRISES

WANdisco a déclaré que Kenneth Lever avait été officiellement nommé au conseil d'administration en tant que président exécutif. Lundi, la plateforme de migration de données basée à Sheffield, en Angleterre, a déclaré que David Richards, cofondateur et directeur général, et Erik Miller, directeur financier, avaient décidé de se retirer, dans le cadre d'une enquête menée par FRP Advisory. En temps utile, elle a déclaré que le président non exécutif Lever passera à la présidence exécutive en attendant la nomination d'un nouveau PDG. En mars, WANdisco a suspendu la négociation de ses actions après avoir découvert des signes d'une possible activité frauduleuse "sophistiquée", quelques jours seulement après avoir annoncé qu'elle étudiait la possibilité d'une cotation en bourse aux États-Unis.

Le propriétaire de Franco Manca et The Real Greek, Fulham Shore, a accepté un rachat pour un montant de 93,4 millions de livres sterling. L'entreprise alimentaire Toridoll Holdings, cotée à Tokyo, paiera 14,15 pence par action, soit une prime de 35 % par rapport au cours de clôture de Fulham Shore de mardi. Le fonds d'investissement privé Capdesia, spécialisé dans le secteur de la restauration, participera également à l'opération. La participation de Toridoll sera finalement ramenée à au moins 51 %. David Page, président exécutif de Fulham Shore, a déclaré : "Nous sommes fiers des progrès significatifs réalisés par Fulham Shore depuis sa création en 2012. Nous sommes fiers de nos deux marques, Franco Manca et The Real Greek, et de la croissance que nous avons générée pour Fulham Shore. Alors que nous restons enthousiastes quant aux perspectives de l'entreprise sur une base autonome, nous avons discuté avec Toridoll et Capdesia et avons reçu une proposition que nous pensons être convaincante pour toutes nos parties prenantes. Nous pensons que l'expérience de Toridoll et de Capdesia dans la création d'entreprises de restauration et leur vision à long terme pour Fulham Shore permettront à cette dernière de réaliser son potentiel à long terme".

