(Alliance News) - Un tweet "irresponsable" de Ladbrokes, filiale d'Entain PLC, a été interdit parce qu'il mettait en scène Jake Paul, un YouTubeur et boxeur professionnel très apprécié des adolescents.

La publicité sur le fil Twitter du bookmaker, vue en février, comportait une image de Paul et une légende disant : "@TommyTNTFury a battu @JakePaul par décision partagée hier soir. Nous devons donc nous poser la question suivante : quelle est la prochaine étape pour Jake Paul ? Votez ici maintenant".

Au bas du tweet se trouvait un sondage avec les options suivantes : "Gagner le nouveau match", "Aller au MMA", "Retourner sur YouTube" et "Rejoindre la WWE".

L'Advertising Standards Authority a enquêté pour savoir si la publicité n'enfreignait pas les règles relatives à l'inclusion d'une personne susceptible d'exercer un fort attrait sur les moins de 18 ans.

Ladbrokes a déclaré que la publicité avait été publiée après le combat entre Jake Paul et Tommy Fury et qu'elle ne comportait aucun "appel à l'action", aucune offre promotionnelle ni aucun lien vers son site.

Ladbrokes a précisé que son fil Twitter et les tweets correspondants étaient limités par l'âge et que les utilisateurs ne pouvaient y accéder que si Twitter avait accepté leur âge comme étant supérieur à 18 ans.

Ladbrokes a reconnu que Jake Paul avait une audience importante sur les médias sociaux, mais a indiqué que les données démographiques de ses abonnés suggéraient que 16 % de ses abonnés YouTube étaient enregistrés comme étant âgés de 13 à 17 ans, tandis que 0 % de ses abonnés Twitter étaient "enregistrés comme étant âgés de moins de 18 ans".

L'ASA a déclaré que Jake Paul était principalement connu pour ses vidéos sur YouTube et qu'il avait 65 millions d'abonnés sur YouTube, TikTok, Instagram et Twitter, dont environ trois millions étaient enregistrés comme étant âgés de moins de 18 ans sur chacune des plateformes YouTube, TikTok et Instagram.

L'ASA a déclaré que Paul était "intrinsèquement très attirant pour les moins de 18 ans".

L'organisme de surveillance a déclaré que Paul est apparu sur Disney Channel de 2016 à 2018 dans l'émission de télévision pour enfants Bizaardvark, sur deux adolescents, et qu'il était probable qu'une partie de ce public aurait encore moins de 18 ans lorsque la publicité de Ladbrokes est apparue.

L'ASA a déclaré : "Bien que l'émission ait pris fin en 2019 aux États-Unis, nous avons considéré que Jake Paul était encore bien connu pour avoir participé à cette émission et qu'elle était toujours disponible sur les services de streaming britanniques.

"Nous avons donc considéré que Jake Paul avait un fort attrait pour les moins de 18 ans.

"Pour ces raisons, nous avons considéré que la publicité était irresponsable et qu'elle enfreignait le code".

L'ASA a déclaré que la publicité ne devait plus être diffusée, ajoutant : "Nous avons demandé à LC International Ltd : "Nous avons demandé à LC International Ltd, qui opère sous le nom de Ladbrokes, de ne pas inclure une personne ou un personnage qui exerce un fort attrait sur les moins de 18 ans.

Par Josie Clarke, correspondante de l'ASA pour les questions de consommation

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.