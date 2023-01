Le revenu net de la JV BetMGM 2022 d'Entain dépasse les prévisions

(Alliance News) - Entain PLC a déclaré jeudi que les revenus de BetMGM LLC ont augmenté en 2022, alors que la société vise un bénéfice positif pour la coentreprise détenue à 50 % en 2023.

La société de jeux et de paris sportifs basée à Londres a déclaré que le revenu net de BetMGM s'élevait à 1,44 milliard USD, soit une augmentation de 69% par rapport aux 850 millions USD de 2021, et une hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 1,3 milliard USD. L'augmentation des revenus est due à l'augmentation des marges brutes de jeu en raison des améliorations apportées à la fois à l'expérience client et aux produits, a déclaré Entain.

La société a déclaré que BetMGM est bien positionné pour réaliser en 2023 un revenu net compris entre 1,8 milliard et 2 milliards USD.

BetMGM est une société nord-américaine de paris sportifs et de jeux de divertissement exploitée sous forme de coentreprise entre Entain et MGM Resorts International, chaque société en détenant la moitié.

BetMGM a subi une perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 440 millions USD en 2022, ce qui, selon Entain, est conforme aux prévisions antérieures. BetMGM cherche à être positif en termes d'Ebitda au cours du second semestre de 2023, a déclaré Entain.

Entain a déclaré que BetMGM détient une part de marché de 30 % dans le domaine des jeux électroniques. Elle détient une part de 13% dans les paris sportifs, avec une part de 20% dans les marchés où BetMGM "était en direct le premier jour".

BetMGM est active dans 25 juridictions aux États-Unis, avec un accès à environ 45% de la population adulte, et opère également en Ontario, au Canada. En 2022, la société a lancé six nouveaux marchés à New York, en Louisiane, en Illinois, en Ontario, au Kansas et dans le Maryland.

Adam Greenblatt, directeur général de BetMGM, a déclaré : "L'année 2022 a été une année au cours de laquelle nous avons réalisé de nombreuses initiatives stratégiques clés et atteint plusieurs jalons de l'entreprise, notamment en dépassant nos objectifs financiers, en lançant une application mobile BetMGM remaniée et en renforçant notre engagement en faveur du jeu responsable."

Les actions d'Entain étaient en hausse de 0,1% à 1 533,50 pence par action jeudi après-midi à Londres. MGM Resorts International était en baisse de 0,5% à 40,08 USD à New York.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.