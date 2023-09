(Alliance News) - Entain PLC a déclaré lundi que le revenu net des jeux en ligne au troisième trimestre 2023 était plus faible que prévu.

L'opérateur de paris sportifs et de jeux d'argent basé à Londres - via Coral, Ladbrokes, PartyPoker et diverses autres marques - a déclaré que son revenu net des jeux en ligne a été plus faible que prévu au cours du troisième trimestre de l'année, en raison d'une croissance plus lente que prévu en Australie et en Italie, de vents contraires réglementaires et de résultats sportifs défavorables qui ont réduit les marges.

En conséquence, le RNB en ligne devrait augmenter d'un pourcentage à un chiffre au troisième trimestre et d'un pourcentage à deux chiffres pour l'ensemble de l'année.

Cependant, Entain a noté une performance "robuste" dans l'ensemble de la vente au détail et une performance "forte" des acquisitions récentes telles que SuperSport en Croatie.

En outre, BetMGM aux États-Unis continue de bien performer, a déclaré la société, et est en bonne voie pour dégager un bénéfice positif avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au second semestre 2023, avec un revenu net des jeux dans la partie supérieure de ses prévisions de 1,8 milliard à 2,0 milliards de dollars pour l'ensemble de 2023.Au second semestre 2022, le revenu net des jeux de BetMGM s'élevait à 1,44 milliard de dollars.

Entain a réitéré sa prévision d'un Ebitda du groupe pour l'ensemble de l'année dans une fourchette de 1,0 milliard de livres sterling et 1,05 milliard de livres sterling. Cela représenterait une augmentation par rapport aux 993,2 millions de dollars de 2022.

La directrice générale, Jette Nygaard-Andersen, a déclaré : "Nous continuons à attirer plus de clients que jamais pour profiter de nos produits et services."

Entain a indiqué qu'elle publierait une mise à jour de ses résultats pour le troisième trimestre en novembre.

Les actions ont chuté de 5,7 % à 995,40 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.