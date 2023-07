(Alliance News) - Deux publicités pour Ladbrokes, qui appartient à Entain PLC, ont été interdites pour avoir "fortement" attiré les moins de 18 ans en mettant en scène des managers connus de la Premier League.

Le premier des deux tweets promus pour le bookmaker en janvier et février comportait deux images du manager Eddie Howe et le texte "19e en 2022 contre 3e en 2023. La classe de maître d'un an d'Eddie Howe".

Le second tweet portait le titre "Ladbrokes next manager to leave odds" (le prochain manager à quitter Ladbrokes) devant les noms et les images de quatre autres managers - David Moyes, Frank Lampard, Brendan Rodgers et Gary O'Neil.

Ladbrokes a déclaré que le premier tweet ne dirigeait pas les consommateurs vers le site web de la société où ils pouvaient placer des paris, et que les tweets ne pouvaient être consultés par les utilisateurs que si Twitter avait accepté leur âge comme étant supérieur à 18 ans.

Selon Ladbrokes, Howe avait une présence modeste en ligne et une grande partie de sa carrière d'entraîneur s'était déroulée en dehors de la Premier League, et il était donc peu probable qu'il attire fortement les moins de 18 ans.

Ladbrokes a reconnu que le second tweet était commercial, car il contenait les prix du marché pour le prochain manager de Premier League à perdre son poste, et a déclaré qu'il avait "par inadvertance" inclus des images des managers, ce qui était contraire à ses conseils et à la procédure standard.

Le bookmaker a déclaré à l'ASA qu'il avait pris des mesures pour s'assurer que ce type de contenu serait examiné de manière plus approfondie afin de garantir le respect des règles en matière de publicité.

Pour justifier l'interdiction des publicités, l'ASA a déclaré qu'une proportion très importante de jeunes de moins de 18 ans participaient fréquemment à des matchs de football.

Elle a noté que ce sport bénéficie d'un profil médiatique "exceptionnellement élevé", y compris de médias populaires dédiés aux moins de 18 ans, et que les dirigeants des meilleurs clubs sont susceptibles d'exercer un fort attrait sur les enfants.

L'ASA a déclaré : "Nous avons noté que les publicités présentaient Eddie Howe, David Moyes, Frank Lampard, Brendan Rodgers et Gary O'Neil, qui, au moment de la publication, étaient tous des dirigeants actuels de la Premier League et étaient bien connus de ceux qui suivaient le football, et en particulier des fans des clubs qu'ils dirigeaient, y compris les enfants.

"Nous avons considéré, sur la base de ces facteurs, que les cinq entraîneurs étaient susceptibles d'exercer un fort attrait sur les moins de 18 ans.

L'autorité de régulation a ajouté : "Nous avons reconnu que les publicités ciblaient les plus de 25 ans, mais, étant donné que Twitter était un environnement médiatique où les utilisateurs s'auto-vérifiaient lors de leur inscription et n'utilisaient pas de vérification solide de l'âge, nous avons considéré que Ladbrokes n'avait pas exclu les moins de 18 ans de l'audience avec le plus haut niveau de précision requis pour les publicités dont le contenu était susceptible d'exercer un fort attrait sur les moins de 18 ans.

L'ASA a jugé que les publicités étaient irresponsables et qu'elles ne devaient plus être diffusées.

Par Josie Clarke, correspondante de l'AP pour les questions de consommation

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.