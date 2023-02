MGM Resorts dit "non" à une éventuelle reprise d'Entain

(Alliance News) - Les actions d'Entain PLC ont subi un coup jeudi, l'ancien prétendant MGM Resorts International ayant confirmé qu'il n'envisageait plus de rachat de l'opérateur de jeux.

Les actions Entain ont baissé de 10% à 1 408,50 pence chacune à Londres jeudi matin.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mercredi, l'opérateur de casino américain MGM Resorts International a écrasé toute spéculation sur un rachat potentiel.

"La réponse simple concernant Entain est non ; nous sommes passés à autre chose", a déclaré le directeur général de MGM, Bill Hornbuckle, ajoutant ensuite : "Nous apprécions la relation avec Entain. Nous apprécions BetMGM."

BetMGM fait référence à la coentreprise nord-américaine des firmes en matière de paris sportifs et de divertissement par le jeu, qui a été lancée en 2018.

Entain, propriétaire de Labrokes, avait repoussé une proposition de rachat de MGM en janvier 2021, MGM ayant finalement décidé de ne pas faire d'offre ferme.

En septembre 2021, Entain a reçu une nouvelle proposition de rachat des États-Unis, Draftkings Inc, cotée à New York, proposant une offre en espèces et en actions pour le bookmaker.

En octobre de la même année, Draftkings a décidé de ne pas proposer d'offre ferme.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.