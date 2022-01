ENTECH : Rapport financier semestriel au 30/09/2021

Entech Rapport financier semestriel au 30 setpembre 2021

1 Présentation d'Entech

Face aux défis technologiques posés par la forte croissance des énergies nouvelles dans le mix énergétique, Entech rend possible l'intégration massive des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents.

Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage - batteries ou hydrogène - connectés aux réseaux ou « off-grid ». Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 250 projets dans le monde et emploie aujourd'hui 78 collaborateurs.

Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20 et reconnue par de nombreux prix pour sa capacité d'innovation au service de la transition énergétique, Entech s'engage à agir au quotidien en tant qu'entreprise responsable, d'un point de vue non seulement environnemental mais aussi social et sociétal.

2 Rapport d'activité

2.1 Faits marquants du premier semestre

Par décisions de l'assemblée générale mixte en date du 4 juin 2021 et par décisions du conseil d'administration en date du 8 septembre 2021, la société Entech a émis 3 000 000 d'obligations convertibles de valeur nominale d'un euro auprès du fonds Epopée Gestion. Cet emprunt obligataire est souscrit pour une durée d'un an.

Par décisions de l'assemblée générale mixte en date du 4 juin 2021, la valeur nominale d'une action est passée de 96 € à 0,20 €, et corrélativement, le nombre d'actions composant le capital social est passé de 20 855 à 10 010 400.

Corrélativement aux décisions portant sur la valeur nominale et le nombre d'actions constituant le capital social, il a été autorisé de modifier les modalités de l'émission des 1 710 obligations convertibles en actions ordinaires de la société en date du 14 novembre 2018, ainsi que la modification du règlement du plan d'attribution de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE).

Par décision de l'assemblée générale mixte en date du 4 juin 2021, la société Entech, initialement constituée sous forme de société par actions simplifiée, a été transformée en société anonyme et s'est dotée d'un conseil d'administration.