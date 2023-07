ENTECH : mise à disposition du Rapport Annuel 2023

ENTECH : mise à disposition du rapport financier annuel 2023 (exercice clos au 31 mars 2023) Quimper, le 31 juillet 2023- Entech (FR0014004362 - ALESE), la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 31 juillet 2023 son rapport financier annuel au 31 mars 2023. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse : https://entech-se.com/ dans la rubrique « investisseurs » / « documentation ». Prochain rendez-vous : Assemblée générale, le 6 septembre 2023 A propos d'Entech Face aux défis technologiques posés par la forte croissance des énergies nouvelles dans le mix énergétique, Entech rend possible l'intégration massive des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents. Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage - batteries ou hydrogène - connectés aux réseaux ou « off-grid ». Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 300 projets dans le monde et emploie aujourd'hui 140 salariés. Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20 et reconnue par de nombreux prix pour sa capacité d'innovation au service de la transition énergétique, Entech s'engage à agir au quotidien en tant qu'entreprise responsable, d'un point de vue non seulement environnemental mais aussi social et sociétal.

