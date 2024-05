Entech est spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes de conversion et de stockage des énergies renouvelables (solaires et éoliennes). Par ailleurs, la société assure la construction et la mise en service de centrales photovoltaïques au sol ou en toiture. Le CA par activité se répartit comme suit : - conception et installation de centrales photovoltaïques (48,4%) : centrales photovoltaïques en toiture, centrales photovoltaïques au sol, etc. ; - fabrication de systèmes de stockage des énergies renouvelables (47%) : systèmes de stockage électrochimique par batteries, de stockage d'énergie en conteneurs, etc. ; - conception et intégration de systèmes de stockage d'hydrogène (4,6%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (95%) et ventes de services (5%). 92,4% du CA est réalisé en France.