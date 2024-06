Entegris, Inc. est un fournisseur de matériaux avancés et de solutions de traitement pour l'industrie des semi-conducteurs et d'autres industries de haute technologie (high-tech). Les segments de la société comprennent les solutions matérielles (MS), le contrôle de la microcontamination (MC) et la manutention avancée des matériaux (AMH). Le segment MS fournit des matériaux consommables avancés, tels que des boues et des tampons de planarisation chimico-mécanique (CMP), des matériaux de dépôt, des produits chimiques et des gaz de traitement, des nettoyants formulés, des produits de gravure et d'autres matériaux spécialisés. Le segment MC se consacre à la filtration et à la purification de liquides chimiques et de gaz critiques utilisés dans les processus de fabrication de semi-conducteurs et dans d'autres industries de haute technologie. Le segment AMH protège les matériaux critiques pendant la fabrication, le transport et le stockage, y compris les produits qui surveillent, protègent, transportent et fournissent des produits chimiques liquides critiques, des plaquettes et d'autres substrats pour un large éventail d'applications dans les secteurs des semi-conducteurs, des sciences de la vie et d'autres industries de haute technologie.