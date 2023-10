Enteq Technologies Plc est un fournisseur de technologies et d'équipements pour les services énergétiques. La société développe et fournit des équipements électroniques de fond de puits pour le secteur de l'énergie. Elle développe et fournit des équipements de mesure, de diagraphie et de géodirection lors du forage de puits pour les marchés du pétrole, du gaz et de la géothermie. Elle opère à partir de South Houston, au Texas, où elle assure l'ingénierie, la fabrication électronique, la fabrication de capteurs et la fabrication mécanique, ainsi que l'assistance technique. Elle compte des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Russie, en Asie, en Chine et au Moyen-Orient. Ses produits comprennent l'outil SABER (système rotatif orientable), les systèmes de connectivité de fond de puits, la diagraphie en cours de forage et le système At-Bit. L'outil SABER comprend un capteur de navigation, une cartouche de trépan, un générateur/rupture électromagnétique et l'exploitation du principe de Bernoulli. Il fournit une gamme d'outils de diagraphie en cours de forage (LWD) pour la résistivité afin de répondre à une variété d'applications : MFPWR, BoundaryTracker, TrackerExpress et GeoTracker.