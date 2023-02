Enteq termine les essais préliminaires de forage réel pour l'outil Saber

(Alliance News) - Enteq Technologies PLC a déclaré mercredi avoir terminé les essais préliminaires de forage réel pour son outil Saber dans un environnement de roche dure sur un site d'essai en Norvège.

Basée à Ascot, en Angleterre, Enteq est un fournisseur de technologies et d'équipements pour les services énergétiques.

Enteq a déclaré que l'outil Saber a foré plus de 100 mètres à travers le granit. Elle a noté que cela démontre "la fonctionnalité des éléments clés du système et confirme que le déviateur de flux critique peut fonctionner efficacement pour générer une pression différentielle et maintenir un angle de direction constant."

La société a également déclaré avoir reçu un retour d'information sur les performances de l'outil et avoir noté quelques modifications techniques "mineures" à mettre en œuvre avant la commercialisation.

"Cette performance encourageante a donné le feu vert pour procéder à des tests supplémentaires de forage directionnel qui sont prévus en Amérique du Nord, puis à des essais sur le terrain chez les clients", a ajouté Enteq.

La société prévoit de publier une nouvelle mise à jour après la fin de l'année financière, début avril.

Enteq a également déclaré qu'elle a été présélectionnée comme finaliste pour les 2023 Offshore Achievement Awards, catégorie Technologie émergente, aux côtés d'autres entreprises travaillant dans les secteurs du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables et d'autres industries offshore.

Les actions d'Enteq étaient en baisse de 0,2% à 13,23 pence chacune à Londres mercredi vers midi.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

