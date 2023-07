Enterprise Bancorp, Inc. est la société holding mère d'Enterprise Bank and Trust Company (la Banque). Cette dernière a pour activité principale la collecte de dépôts auprès du grand public et l'investissement principalement dans des prêts et des titres d'investissement. Elle propose une gamme de produits de prêts commerciaux, résidentiels et à la consommation, des produits de dépôt et des services de gestion de trésorerie, ainsi que des services de gestion de patrimoine et de fortune. Elle propose également diverses fonctionnalités bancaires numériques par le biais de plateformes en ligne et mobiles. Elle est spécialisée dans les prêts aux entreprises, aux organisations à but non lucratif, aux professions libérales et aux particuliers. Ses produits de prêt comprennent des prêts immobiliers commerciaux, commerciaux et industriels, et des prêts à la construction commerciale ; des prêts résidentiels ; des prêts et des lignes de crédit sur valeur domiciliaire ; des prêts à la consommation ; et le risque de crédit et la provision pour pertes de crédit. Ses prêts immobiliers commerciaux comprennent des prêts décrochés par des biens immobiliers occupés par leur propriétaire ou non.

Secteur Banques