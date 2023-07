Enterprise Metals Limited a annoncé que M. William Robertson a démissionné de son poste de président non exécutif de la société. À titre temporaire, le conseil d'administration a le plaisir d'annoncer que le secrétaire général de la société, Graeme Smith, a été nommé administrateur non exécutif. Graeme Smith est un directeur financier, secrétaire général et dirigeant d'entreprise expérimenté dans le secteur des ressources, qui a travaillé au cours des 30 dernières années avec des sociétés minières et d'exploration opérant en Australie et à l'étranger.

Il est le directeur de Wembley Corporate Services, qui fournit des services de secrétariat d'entreprise, de directeur financier et de gouvernance d'entreprise aux sociétés publiques. Il est également administrateur d'Augustus Minerals Limited, société cotée à l'ASX. Il est membre de l'Australian Society of Certified Practicing Accountants, de l'Institute of Chartered Secretaries and Administrators et de l'Institut de gouvernance d'Australie.