Enterprise Products Partners L.P. fournit des services énergétiques intermédiaires aux producteurs et aux consommateurs de gaz naturel, de liquides de gaz naturel (LGN), de pétrole brut, de produits pétrochimiques et de produits raffinés. Son secteur NGL Pipelines & Services comprend le traitement du gaz naturel et les activités connexes de commercialisation des LGN, les pipelines de LGN, les installations de fractionnement des LGN, les installations de stockage des LGN et des produits connexes, ainsi que les terminaux maritimes de LGN. Son segment Pipelines et services de pétrole brut comprend les pipelines de pétrole brut, les installations de stockage de pétrole brut et les terminaux maritimes, ainsi que les activités de commercialisation du pétrole brut qui s'y rapportent. Son segment Gazoducs et services comprend les réseaux de gazoducs qui assurent la collecte, le traitement et le transport du gaz naturel. Le segment Services pétrochimiques et produits raffinés comprend les installations de production de propylène, le complexe d'isomérisation du butane et les activités connexes de déisobutanisation, ainsi que d'autres activités. Elle détient également une participation de 20 % dans Whitethorn et possède deux fractionneurs de LGN situés à Mont Belvieu, au Texas.