Enthusiast Gaming Holdings Inc. : RBC Capital Markets reste à l'achat

Données financières CAD USD EUR CA 2022 215 M 168 M 159 M Résultat net 2022 -45,1 M -35,2 M -33,4 M Dette nette 2022 32,5 M 25,4 M 24,1 M PER 2022 -7,29x Rendement 2022 - Capitalisation 332 M 259 M 245 M VE / CA 2022 1,69x VE / CA 2023 1,42x Nbr Employés 200 Flottant 79,6% Graphique ENTHUSIAST GAMING HOLDINGS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ENTHUSIAST GAMING HOLDINGS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Clôture 2,48 CAD Objectif de cours Moyen 8,42 CAD Ecart / Objectif Moyen 239% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Adrian Taylor Montgomery Chief Executive Officer & Director Alexander Macdonald Chief Financial Officer Francesco Aquilini Non-Executive Chairman Meir Bulua Chief Information Officer Thamba Tharmalingam Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ENTHUSIAST GAMING HOLDINGS INC. -33.33% 259 TENCENT HOLDINGS LIMITED -17.38% 458 649 PROSUS N.V. -36.64% 125 139 AIRBNB, INC. -7.98% 97 509 NETFLIX, INC. -68.40% 84 572 UBER TECHNOLOGIES, INC. -24.92% 61 542