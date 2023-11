Enthusiast Gaming Holdings Inc. est une société de médias et de divertissement basée au Canada. Les principales activités de la société sont les médias et le contenu, le divertissement et les sports électroniques. La plateforme de médias numériques de la société comprend des sites Web liés aux jeux vidéo, des chaînes YouTube et une bibliothèque de jeux occasionnels. La division esports de la société, Luminosity Gaming Inc. (Luminosity), est une franchise esports mondiale qui comprend des équipes esports professionnelles détenues et gérées, notamment l'équipe Overwatch des Titans de Vancouver et l'équipe Call of Duty des Surge de Seattle. L'entreprise de divertissement de la société possède et exploite un événement de jeu mobile en Europe, Pocket Gamer Connects. Ses filiales comprennent GameCo Esports Canada Inc, GameCo eSports USA Inc, Luminosity Gaming Inc, Luminosity Gaming (USA) LLC, Enthusiast Gaming Properties Inc, Enthusiast Gaming Live Inc, Enthusiast Gaming Media (US) Inc, TeachMe Inc, Outplayed Inc et d'autres.

Secteur Internet